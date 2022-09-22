بلاغ هام لجميع اليمنيين: اشهر فلكي يمني هذا ما سيحدث في جميع أنحاء اليمن وتوقيت الليل والنهار ابتداء من يوم غد الجمعة

الرياض - محمد الاطلسي - كشف فلكي يمني، أن اليمن على موعد مع حدث هام يوم غدا الجمعة.

وقال الفلكي محمد عياش، إن يوم غدا الجمعة 23 سبتمبر يتساوى فيه طول فترة الليل والنهار زمنياً مع بلوغ ميل الأرض نقطة الاعتدال المحوري عِند الساعة الـ 4:12 فجراً.

وأوضح أنه تبدأ بعد ذلك تزايد فترة الليل عن النهار بشكلٍ تدريجي اعتبارا من تاريخ 25 سبتمبر.

وظاهرة الاعتدال هي يومان يتساوى فيهما طول النهار مع طول الليل، أي اثنتي عشرة ساعة لكل منها.

الاعتدال ظاهرة فريدة يتساوى فيها الليل والنهار

الاعتدال ظاهرة فريدة يكون خلالها نهار وليل الأرض متساويين في الطول مما ينتج عنه 12 ساعة من ضوء النهار و12 ساعة من الليل في كل جزء من أجزاء الأرض.

وهذا ليس هو الحال في الأيام الأخرى من السنة، حيث يتسبب ميل الأرض بزاوية 23.5 درجة في اختلاف طول النهار والليل، وذلك حسب الوقت من السنة والمنطقة من الأرض.

متى تحدث ظاهرة الاعتدال

وتحدث ظاهرة الاعتدال مرتين فقط في السنة، عندما تصطف الأرض مع مدارها حول الشمس، مرة في 20 مارس/آذار ويسمى الاعتدال الربيعي، ومرة أخرى في 23 سبتمبر/أيلول (الذي يوافق يوم غدا الجمعة) ويطلق عليه الاعتدال الخريفي.

خلال هذا الوقت، تكون الشمس مباشرة فوق خط الاستواء ويتساوى نصفا الكرة الشمالي والجنوبي في النهار والليل، ويحصل كلا نصفي الكرة الأرضية على نفس ساعات النهار والليل.

وفي هذه الأوقات، يقسم الخط الذي يفصل الليل والنهار -والذي يُطلق عليه اسم “الخط الرمادي” أو “منطقة الشفق”- الأرض ويمر عبر القطبين الشمالي والجنوبي.