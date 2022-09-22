هل هي وهمية ؟ .. خبراء يحسمون الجدل و يكشفون حقيقة الصواريخ التي عرضها الحوثيين في صنعاء ( اتفرج الصور )

الرياض - محمد الاطلسي - كشف خبراء عسكريون حقيقة الصواريخ التي عرضها الحوثيين يوم امس بصنعاء.

وقال عسكريون:يظهر من خلال الصور التي تم عرضها بان الصواريخ التي كانت بالعرض العسكري في صنعاء وهمية(غير حقيقة) واضافوا:نلاحظ اطارات الناقلة التي حملت الصواريخ لم تهبط او تظهر بان هناك ثقل عليها بما يشير بان الصواريخ عبارة عن مواسير او اي اجسام معدنية لاوزن لها وهي عرضت لتخويف الخصوم فقط.

واختتموا:الشاحنات التي نقلت الصواريخ تظهر بانها بوزن الريشة ولاثقل لها مايؤكد فرضيت انها وهمية.