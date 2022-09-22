عقوبة جديدة منها الترحيل والسجن و أكثر من 50 الف غرامة لكل من يخالف هذا الأمر في السعودية!

الرياض - محمد الاطلسي - في الوقت الذي تسمح فيه المملكة للمقيمين على اراضيها باستقدام افاد عائلاتهم ( الزوجة والاولاد )، الا انها في ذات الوقت لا تتسامح من يحاول استغلال هذا الامر ومخالفة الانظمة التي تسير عليها السعودية.

وفرضت السلطات السعودية عقوبة على المقيمين المتلاعبين بعد انتهاء الفترة المحددة لهم. وتكون العقوبة السجن او أو الترحيل خارج المملكة، إذا كان أول مرة يقيم فى المملكة وانتهت تاشيرته يرحل مع دفع غرامة تصل إلى 15 الف ريال سعودي، أما إذا كانت المره الثانيه يعاقب بحبسه 3 شهور ودفع غرامة تصل إلى 25 الف ريال سعودي، وإذا كانت المرة الثالثه يتم حبسه 6 شهور ويدفع غرامة 50 ألف ريال سعودي.