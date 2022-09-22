شاهدعائشة المنصوري أول كابتن طيار لشركة طيران تجارية في الإمارات .. صورة وتفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - احتفى الاتحاد للطيران بالكابتن عائشة المنصوري، لتكون أول كابتن إماراتية لشركة طيران تجارية في دولة الإمارات، وذلك من خلال التزام الشركة باستراتيجية التوطين وجهودها للتوسع في تمكين المرأة بمختلف المجالات بشكل عام، ومجتمع الطيارين بشكل خاص.

مراسم الترقية وأقيمت مراسم الترقية في مركز إحاطة الطواقم الجوية التابعة للاتحاد للطيران بحضور أفراد أسرة الكابتن عائشة وزملائها من طياري الاتحاد والإدارة العليا للشركة.

قدوة للمرأة في مجال الطيران

وحول ذلك، قال محمد عبدالله البلوكي الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية في مجموعة الاتحاد للطيران، وفقاً لـ"وام": "تفخر الاتحاد بإنجاز ابنة الإمارات الكابتن عائشة المنصوري، والدور الرائد الذي تبنته لتكون قدوة للمرأة في مجال الطيران في الدولة، باعتبارها الأولى من بين عديد غيرها من الشابات الطموحات، ونتطلع للترحيب بمزيد من الإماراتيات اللاتي يسعين للتحليق برتبة كابتن في المستقبل".

مشاعر الفخر

بدورها، أعربت الكابتن عائشة المنصوري عن سعادتها، بالقول: "ممتنة لإتاحة الفرصة لي بالانضمام إلى برنامج الاتحاد للطيران لتدريب الطيارين وتطوير مسيرتي المهنية على مرور الأعوام مع الاتحاد للطيران"، منوهة إلى الدعم الكبير الذي تلقته من قبل مسؤولي التدريب في الاتحاد وتوجيهاتهم ونصائحهم الثمينة التي ساعدتها على تطوير مهاراتها وإعدادها لهذه الرتبة.

وأردفت: "أفخر بكوني أول امرأة إماراتية تحصل على رتبة كابتن في شركة طيران تجارية وهي الناقل الوطني لدولتي وأرجو أن أكون مصدر إلهام لغيري من الشابات لخوض مجال الطيران"، وفقاً لـ"وام". مسيرتها

وكانت الكابتن عائشة البالغة من العمر 33 عاماً، انضمت إلى برنامج الطيار المتدرب التابع للاتحاد للطيران في أكتوبر 2007، وكانت واحدة من شابتين إماراتيتين في دفعتها، لتتخرج في عام 2010، وتنطلق في رحلتها التجارية الأولى على متن طائرة الإيرباص A320 إلى العاصمة الأردنية، عمان، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام". وواصلت عائشة الإرتقاء في مراتبها الوظيفية بإكمالها ساعات الطيران المطلوبة، وتحصل على رتبة "مساعد طيار متقدم"، باعتبارها آنذاك أول إماراتية تقود طائرة الركاب العملاقة إيرباص A380. بعد ذلك، أكملت عائشة المنصوري برنامج الاتحاد التدريبي للحصول على رتبة "كابتن"، واستوفت ساعات الطيران الإلزامية لتصبح مؤهلة للترقية، بينما اجتازت كافة الفحوصات واختبارات المعرفة النظرية للهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات، وامتحانات التحليق وبذلك أصبحت رسمياً أول كابتن إماراتية تحمل رخصة طيار للنقل الجوي في دولة الإمارات. مباشرة المهام

وتجدر الإشارة، إلى أن عائشة المنصوري ستباشر مهامها ككابتن طائرة بشكل منتظم ابتداء من 28 أغسطس الجاري الذي يوافق يوم المرأة الإماراتية.