تحذير من النيابة العامة السعودية من تقديم مساعدة لأي شخص يمارس هذه المهنة بصورة غير مشروعة !

الرياض - محمد الاطلسي - حذرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من استخدام الممارس الصحي غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية أو تقديم المساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة، وذلك استنادا على المادة رقم 14 / 1 لنظام مزاولة المهن الصحية، وبدورها أوضحت النيابة العامة أن مهام الممارس الصحي تعني بحماية جزائية رفيعة، وتحاط بضمانات صحية مشددة، حفاظا على الصحة العامة وموثوقية الممارسات المهنية في هذا الشأن.

وبدورها تعيد النيابة العامة من وقت لآخر التذكير بالمحظورات، حرصا منها على آمان وسلامة المواطنين، لذا تواصل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، نشر التغريدات التي تتعلق بالتحذيرات والعقوبات التي تترتب على المخالفات، ومن أبرزها، يحظر الدخول على منظومة توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح أو نسخها أو إعادة تكوينها أو الاستيلاء عليها وفقا لنظام التعاملات الإلكترونية.

وتصل العقوبات في هذا الشأن إلى غرامة تصل لـ5 ملايين ريال، السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، نشر الحكم المقضي بعد اكتسابه الصفة النهائية، مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.

عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية

تواصل النيابة العامة تحذيرتها بشأن إفشاء المعلومات السرية التي انتجتها أجهزة الدولة المختلفة أو استقبلتها، أو تلك التي يحصل عليها الموظف من معلومات يؤدي إفشائها للإضرار بالأمن الوطني للدولة، وأشارت بدورها إلى الظروف التي بدورها تشدد من عقوبات نشر الوثائق السرية والمعلومات، والتي تتمثل في الآتي:

- إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.

- إذا ارتكبت الجريمة لمصلحة دولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.

- إذا كانت الوثيقة أو المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية.

- إذا كان الضرر الذي أصاب الدولة بسبب إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية جسيما.

- إذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة.

- إذا ارتكبت الجريمة من يشغل وظيفة ذات طابع سري.

- إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة عليا.