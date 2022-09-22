ورد الآن : قبائل صنعاء تستنفر رجالها وتدعو الى نكف مسلح رداَ على اختطاف الحوثيين عدد من مشائخها

الرياض - محمد الاطلسي - استنفرت قبائل بني الحارث بصنعاء ، رجالها، ودعت الى نكف مسلح ،وذلك على خلفية اختطاف مليشيات الحوثي، 8 من المشائخ.

وقالت مصادر قبلية ان مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اختطفت 8 من مشايخ بني الحارث،واودعتهم في السجن المركزي بالعاصمة بصنعاء.

وبحسب وثيقة صادرة عن مشائخ بني الحارث، فإن المليشيا اختطفت كلاً من (الشيخ سلطان محمد الأوزري، والشيخ أيوب أحمد ناصر دهرة، والشيخ حسين يحيى حمود دغيش، والشيخ محمد ناجي جمعان الجدري، والشيخ عادل أحمد الحنبصي، والشيخ علي مقبل الحنبصي، والشيخ حزام الراعي، والشيخ عبدالله الدربوح)، دون ذكر أسباب الاختطاف.

وتم دعوة جميع أفراد قبائل بني الحارث إلى "النكف المسلح" والحضور صباح اليوم الخميس إلى مقر تجمع القبلية في بير الراعي لتدارس الوضع والاتفاق على الخطوات التالية.

والقضية تعود الى أواخر أغسطس الماضي، حيث اندلعت خلافات بين المليشيا والقبائل على خلفية قيام مليشيا الحوثي ببناء سور على أرض مفتوحة في سوق الخميس ببني الحارث تبلغ مساحتها أكثر من 2000 لبنه تتبع أبناء بيت الأوزري وبيت الراعي، في مقدمة لمصادرتها.

وعلى إثر ذلك عقد مشايخ ووجهاء المنطقة اجتماعاً في منطقة بير الراعي لتدارس الوضع ورفض تصرفات المليشيا في أراضيهم.