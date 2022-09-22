مفاجأة من اليمن يفجرها قيادي بالمجلس الانتقالي .. غالبية شعب الجنوب مع خيار الدولة اليمنية الاتحادية

الرياض - محمد الاطلسي - قال الناشط السياسي الجنوبي وعضوا الجمعية الوطنية للانتقالي وعضوا لجنة العلاقات الخاجية ربيع بن مقلم الخليفي: إن تزييف الحقايق على الرأي العام والأقليم والدولي من قبل الانتقالي يجب أن تتوقف، وأضاف في تغريدة له: إن غالبية شعب الجنوب بمفكريه ومثقفيه وسياسية وشخصياته الاجتماعية مع خيار الدولة اليمنية الاتحادية، وأضاف: أن ما يحاول الانتقالي من ثلاث مديريات من محافظة لحج تزييف الحقايق ويتحدث بأسم المحافظات الجنوبية والشرقية.

ويسعى المجلس الانتقالي الجنوبي إلى فرض واقع انفصالي في المحافظات الجنوبية، في ظل الرفض المتواصل من قبل أبناء المناطق الجنوبية لخيار الانفصال.