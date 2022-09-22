تعرف على سيارة "الوحش" التي استقلها جو بايدن في جنازة الملكة إليزابيث الثانية .. مُقاومة لأي هجوم كيميائي أو نووي .. صورة

الرياض - محمد الاطلسي - استقل الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته، في جنازة ملكة إليزابيث السيارة الرئاسية المعروفة باسم "الوحش"، والتي يقدر ثمنها بنحو 1.5 مليون دولار، ويصحبها بايدن معه في كل مكان داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها.

مواصفات السيارة

تتميز السيارة بمواصفات خارقة، حيث تمتلك دروع حماية تجعلها تشبه دبابة تسير على إطارات ويصل وزنها إلى نحو 9 أطنان، ويتكون هيكلها المعدني من مزيج لعدة مواد تضم التيتانيوم والألومنيوم والفولاذ والسيراميك.

تمتلك السيارة تدريع بسمك نحو 20 سم ونوافذ سمكها 12 سم من الزجاج المقاوم للرصاص ولا يمكن فتحها، ولها أبواب تشبه المستخدمة في طائرات بوينغ ولا يمكن فتحها إلا عن طريق أفراد الخدمة السرية.

تمتلك السيارة القدرة على مقاومة أي هجوم كيميائي أو نووي، ولها وسائل تأمين تشمل حماية المقابض، وتمتلك خزان وقود محمي ضد أي محاولة لتفجيره وأجهزة رؤية ليلية.

يمتلك الرئيس في المقعد الخلفي هاتفاً خاصاً متصلا بالأقمار الصناعية ونائب الرئيس ووزارة الدفاع، كما يتم تأمينه داخل السيارة عن طريق منفذ خاص بينه وبين السائق هو الوحيد الذي يتحكم فيه

يتم تجهيز السيارة ببنادق هجومية وقنابل غاز مسيل للدموع، إضافة إلى وجود عنصر خاص من الخدمة السرية هو كبير العملاء السريين المكلفين بحماية الرئيس.

تعلم السيارة بمحرك "في 8 تيربو" بالديزل، لذلك تعتبر مكلفة، بالإضافة إلى تكلفة نقلها بواسطة طائرة نقل عسكري "سي – 17" إلى أي مكان يتجه إليه الرئيس.