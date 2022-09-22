هل يفعلها الرئيس الروسي؟ .. بايدن يحذر بوتين من استخدام السلاح النووي !

الرياض - محمد الاطلسي - حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فيليمير بوتين، من استخدام أسلحة كيماوية أو نووية في حربه ضد أوكرانيا، قائلا إنه "ستكون هناك عواقب إذا استخدم الكرملين أسلحة كيميائية أو نووية في القتال".

وأدلى بايدن، خلال مقابلة أجراها في برنامج "60 دقيقة" على قناة CBS، بتحذيراته قائلًا : "لا تفعل. لا تفعل، ستغير وجه الحرب على عكس أي شيء حدث منذ الحرب العالمية الثانية".

وطرح مذيع سكوت بيلي سؤالا بشأن رد الولايات المتحدة إذا استخدمت روسيا سلاحا كيماويا أو نوويا، ليرد بايدن على سؤاله قائلا: "بالطبع لن أخبرك، سيكون ذلك وفقا لما يفعلونه".

وأضاف: "سوف يصبحون منبوذين في العالم أكثر من أي وقت مضى، واعتمادا على مدى ما يفعلونه سيتم تحديد الرد".

جدير بالذكر أن بوتين قال، في أول تصريحات له عقب الهجوم المضاد الناجح الذي شنته كييف ضد القوات الروسية في شمال شرق أوكرانيا، إن "الهدف الرئيسي من العملية العسكرية الخاصة لم يتغير"، في إشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف بوتين، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، أن "الهدف الرئيسي لا يزال يتمثل في تحرير إقليم دونباس بأكمله"، وتابع:" أن روسيا ليست في عجلة من أمرها".

ويعاني العالم بأسره من أزمة اقتصادية طاحنة جراء أزمتي الوباء العالمي فيروس كورونا المستجد التي أعقبتها الحرب الروسية ضد أوكرانيا في مطلع العام الجاري.