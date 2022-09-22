هذا ما قاله شيخ سعودي بشأن تحديات 'تيك توك' حاسماَ الجدل حول مسألة الأموال !

الرياض - محمد الاطلسي - أثارت مسألة الأموال التي تأتي من التحديات التي تقام في بعض وسائل التواصل الاجتماعي وأبرزها الـ "تيك توك" كثير من الجدل.

وفي هذا السياق قال عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبدالله المنيع بشأن الجدل الواسع المثار ضد هذه الألعاب :"إنها تعد نوعاً من القمار وأكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه.

وكشف خلال حديثه – وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية -هذا النوع من العمل "لا يجوز بأي حال من الأحوال، سواء كان اللعب مع شخصين من نفس الجنس أو جنسين مختلفين".

وأشار عضو كبار العلماء إلى أن القمار هو غرم مؤكد وغنيمة محتملة، والغرم هو المبلغ المتحدى عليه وحصول أحدهما على المبلغ محتمل.