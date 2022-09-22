المملكة تقدم تسهيلات غير متوقعة للحصول على الجنسية السعودية.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم !

الرياض - محمد الاطلسي - يرغب العديد من الأشخاص في الحصول على الجنسية السعودية في الآونة الأخيرة، وفي هذا الموضوع سنوضح لك الشروط وطريقة التقديم ليكون جواز السفر السعودي في جعبتك في أقرب وقت ممكن.

المستحقين للجنسية السعودية

يحق للمولود داخل المملكة أو خارجها لأبوين أجنبيين، أو من أب أجنبي وأم سعودية، والمولود في الخارج لأب أجنبي معروف الجنسية وأم سعودية اختيار الجنسية العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد، إذا توفرت فيه الشروط الآتية:

1_أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.

2-أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.

3-أن يكون ملمًا باللغة العربية.

4-أن يقدم خلال السنة بعد بلوغه سن الرشد طلبا بمنحه الجنسية العربية السعودية.

5-في حال حصول الأب على جنسية سعودية فإن الأبناء الذين لم يبلغوا سن الرشد في حال كانت إقامتهم بالمملكة العربية السعودية يعتبرون سعوديين، ولهم حق اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد.

6-إذا كانت إقامة الأولاد خارج المملكة فيعتبرون أجانب ولهم حق اختيار جنسية والدهم العربية السعودية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد.

طريقة التقديم للحصول على الجنسية

1-يتقدم طالب الجنسية لإدارة الأحوال المدنية أو ممثلية المملكة في الخارج. وتقوم وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بالتحقق من الآتي:

أن يكون مقدم الطلب قدم قدم إلى المملكة بطريقة مشروعة ويحمل جواز سفر ساري المفعول يخوله العودة إلى بلاده دون قيد أو شرط.

أن يكون قد مضى على إقامته مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية بموجب رخصة إقامة نظامية وفقاً لأحكام نظامها الخاص.

أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد.

في ضوء ما يقدمه صاحب الطلب من معلومات تقيم هذه اللجنة الطلبات من خلال ثلاثة عناصر تمثل في مجموعها "33" نقطة موزعة على النحو التالي:

الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية ومجموع نقاطها عشرة نقاط.

المهنة والتي تثبت من خلال المؤهلات العلمية التي يحملها صاحب الطلب في التخصصات التي تحتاج إليها البلاد ومجموع نقاطها لا يزيد عن "13" نقطة، ولا يحتسب لصاحب الطلب إلا مؤهل واحد وذلك على النحو التالي:

شهادة الدكتوراة في الطب أو الهندسة 13 نقطة. شهادة الدكتوراة في العلوم الأخرى 10 نقاط. شهادة الماجستير 8 نقاط. شهادة البكالوريوس 5 نقاط. الروابط الأسرية ويتم من خلالها التأكد من وجود أقارب سعوديين لصاحب الطلب، ومجموع نقاطها لا يزيد عن 10 نقاط موزعة على النحو التالي:

إذا كان الأب سعودياً فيحصل على 3 نقاط.

إذا كانت الأم ووالدها سعوديين فيحصل على 3 نقاط، أما إذا كانت الأم وحدها سعودية فيحصل على 2 نقطة.

إذا كانت الزوجة ووالدها سعوديين فيحصل على 2 نقطة، أما إذا كانت الزوجة وحدها سعودية فيحصل على نقطة واحدة.

إذا كان له أولاد وإخوة سعوديون يزيد عددهم عن اثنين فيحصل على 2 نقطة ، أما إذا كانوا لا يزيدون عن اثنين فيحصل على نقطة واحدة.

إذا حصل صاحب الطلب على (23) نقطة كحد أدنى توصي اللجنة بالمضي في دراسة طلبه، وإذا لم يحصل على هذا الحد فتوصي بحفظ الطلب.

شروط الحصول على الجنسية

يشترط للمتقدم على الحصول على الجنسية السعودية:

أن يكون عند تقديم الطلب قد بلغ سن الرشد.

أن يكون غير معتوه أو مجنون.

أن يكون حين تقديم الطلب:

قد اكتسب صفة الإقامة الدائمة العادية في المملكة العربية السعودية بمقتضى أحكام نظامها الخاص لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواليات.

أن يكون حسن السير والسلوك. ألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.

أن يثبت ارتزاقه بطريق مشروعة

الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي

تمنح الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي إذا قدمت طلباً بذلك، وتوفرت الضوابط التالية:

ثبوت قيام العلاقة الزوجية على الوجه الشرعي

أن يكون الزواج وفق التعليمات المنظمة لزواج السعودي من أجنبية

أن تقدم إقراراً بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائية أو أخلاقية عدم وجود ملاحظات أو قيود مسجلة عليها لدى الجهات المختصة.

أن تكون مقيمة في المملكة

أن يمضي على الزواج مدة خمس سنوات على الأقل.