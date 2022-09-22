المرور السعودي يحذر جميع المواطنين والمقيمين: عقوبة هذه المخالفة ستكلفك مبالغ ضخمة حتى لو كانت سيارتك واقفة أمام المنزل

الرياض - محمد الاطلسي - وضعت الإدارة العامة للمرور في السعودية، عدداً من الضوابط والشروط التي يجب الإلتزام بها عند تظليل زجاج السيارة، وحذرت السائقين من مخالفة تلك الشروط والضوابط، حتى لا يتعرضوا لغرامات مالية وعقوبات قانونية تصل إلى السجن، ولا يقتصر تسجيل المخالفة على السيارة أثناء سيرها فقط، ويمكن لرجل المرور أن يسجل مخالفة التظليل حتى وان كانت السيارة واقفه أمام المنزل.

وفي هذا الصدد قال المحامي وصانع المحتوى السعودي "زياد الشعلان"، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك":" يحق للعسكري أن يعطيك مخالفة تظليل تتراوح من 500 ريال إلى 900 ريال حتى لو كانت السيارة متوقفة". وأضاف الشعلان:"المخالفات المرورية ليس من شروط تطبيقها أن تكون السيارة في حالة حركة". نسبة التظليل في السعودية 1444 أكدت إدارة المرور بأن نسبة التظليل المسموح بها تختلف باختلاف نوع السيارة، وأنه يجب على السائق تجنب تظليل الزجاج الأمامي للسيارة، لتسهيل الرؤية أثناء القيادة.

وأوضح المرور أن نسبة التظليل المسموح بها في السعودية، هي 30% . ضوابط التظليل في السعودية 1444 أكدت الإدارة بأنه يوجد مجموعة من الضوابط والشروط يجب أن يلتزم بها كافة مواطني السعودية والمقيمين بها، حتى لا يتعرضوا للمخالفات القانونية والغرامات المالية، موضحة أن الضوابط كالآتي: - نسبة التظليل المسموح بها في السعودية 1444 - يجب أن يكون التظليل شفاف ولا يعيق من رؤية السائق بالكامل. - أن يكون التظليل غير عاكس للصور.

- ألا يحتوي التظليل على أي نقوش أو صور أو زخارف تحجب الرؤية وتشتت انتباه السائق وتؤثر على درجة الشفافية. - يلزم أن يكون التظليل من الأدوات المسموح بها من قبل المرور السعودي. - الالتزام بالإجزاء المسموح بتظليلها والتي أعلنت عنها إدارة المرور. الأجزاء المسموح بتظليلها في السيارة أوضحت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، بأنه يوجد مجموعة من الأجزاء في المركبة التي يسمح بتظليلها فقط، وفي حالة عدم الالتزام بالأجزاء المسموح بها وتظليل أي أجزاء أخري من السيارة، يتعرض السائق إلى غرامة مالي وعقوبة قانونية، وجاءت الأجزاء المسموح بتظليلها كالآتي:

- الأجزاء الزجاجية الجانبية في المقاعد الخلفية. - تظليل شفاف من داخل المركبة، ويلزم أن يكون التظليل لا يعيق الرؤية ولا يزيد عن 02. - يمنع تظليل الزجاج الأمامي الجانبي الخاص بالسائق والمرافق إلا في حالات خاصة، طبقًا لموافقة المرور السعودي. المركبات المسموح بتظليلها: قالت الإدارة العامة للمرور في السعودية أن المركبات المسموح بتظليلها هي المركبات التي لها قمرة قيادة (غمارة) ومقاعد خلفية وأبواب جانبية أو خلفية ومخصصة لنقل الأشخاص. المركبات غير المسموح بتظليلها:

أوضحت إدارة المرور أن هناك عددا من المركبات لا يسمح بتظليلها، وهي كالتالي: - سيارات الأجرة العامة (الليموزين). - سيارات التأجير اليومي. - سيارات السبور (باب واحد). - مركبات نقل البضائع. - الحافلات التي تعمل بأجر داخل المدن.