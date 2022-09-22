خطوة شجاعة لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي افرح بها أمريكا وبريطانيا .. صور

الرياض - محمد الاطلسي - وصل الـ 10 أسرى من 5 دول في إطار عملية تبادل الأسرى الذين أفرجت عنهم روسيا، ضمن جهود ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية .

والعشرة أسرى من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وجمهورية كرواتيا، حيث يأتي الإفراج عنهم في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وقد قامت الجهات المعنية في المملكة باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.