ورد الآن : صدور قرارات أمنية هامة في اليمن ستحدث نقلة نوعية .. (الاسماء)

الرياض - محمد الاطلسي - أصدر مدير عام شرطة العاصمة عدن اللواء الركن مطهر علي ناجي الشعيبي أمراً إداريا قضى بتعيينات في إدارة البحث الجنائي وإدارة الأدلة الجنائية في العاصمة عدن وذلك استناداً إلى الصلاحيات المخولة إليه وللارتقاء بالعمل الأمني في العاصمة.

وقضى الأمر الإداري بتعيين الضباط المذكورين أدناه بالوظائف المحددة امام كل منهما وهم كالتالي:

أمر إداري:

1- العقيد صالح محمد قاسم القملي

(( مستشار مدير الامن)).

2_ العقيد محمد عبدلله ناصر فضل

((مستشار مدير الامن)).

3 – العقيد ناجي قاسم احمد المرفدي

((مدير إدارة البحث الجنائي م/عدن)).

4_ العقيد حسن محسن صالح العمري

((نائب مدير البحث الجنائي م/عدن)).

5_العقيد خالد احمد عبدالله السلامي

((مدير إدارة الأدلة الجنائية)).

العقيد علي مثنى بن مثنى الحداد

((نائب مدير الأدلة الجنائية)).

7_ العقيد سالم مجمل داحي عبدالله

((رئيس قسم مسرح الجريمة)).

8_ العقيد عبدالرحمن احمد باحميش

((رئيس قسم السلاح والمقذوفات النارية)).

9_ المساعد نصر محسن صالح سعيد

((نائب رئيس قسم مسرح الجريمة)).