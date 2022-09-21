قرار جديد تصدره السعودية ومسؤول مصري رفيع يطلق تحذير شديد اللهجة

الرياض - محمد الاطلسي - كشف عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، تفاصيل القرار الجديد لوزارتي الداخلية والحج السعودية بشأن تصريح العمرة.

وقال حنفي إن الأمن العام السعودي، شدد في منشور عبر تويتر على الالتزام بالتاريخ المحدد في تصريح العمرة تحت شعار "ضيف الرحمن" مع ضرورة الالتزام في أداء العمرة بالتاريخ والوقت المحدد في التصريح.

وأوضح بضرورة الالتزام بالوزن المحدد من خلال شركات الطيران حتى لا يتعرض المعتمر إلى دفع فرق وزن كثير في المطار، خصوصا عند العودة من المملكة، وضرورة مغادرة المملكة العربية السعودية قبل انتهاء تأشيرة العمرة، والالتزام بالإجراءات الاحترزاية، والحصول على المواعيد المحددة لأداء مناسك العمرة في بيت الله الحرام.

وأشار إلى أن وزارة الحج والعمرة، كشفت في تصريح سابق إتاحة خدمات الإقامة والإعاشة لمعتمري الخارج عبر شركات سعودية، ليتمكن القادمين إلى المملكة بتأشيرة عمرة من الحصول على الخدمات عبر شركة عمرة سعودية، على أن يكون حجز موعد أداء مناسك العمرة، والصلاة في الروضة الشريفة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عبر المنصات الإلكترونية المتاحة (اعتمرنا وتوكلنا).

واختتم حنفي، أن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين أعلنت من قبل الخطة التشغيلية لموسم 1444 هجرية، والتي تضمنت المحور الإداري والإشرافي والقوى العاملة، والعلمي والتوجيهي، والخدمي والتشغيلي والهندسي، والإعلامي والإتصال المؤسسي، والرقمي والترجمة، والتطويري، والنشاط الإجتماعي، والاحترازي، والتكاملي والتنسيقي، والرقابي، والنسائي.