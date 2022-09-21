مفاجأة سارة.. لاعب يمني الى احد اهم اندية في أوروبا.. ( الاسم والصورة)

الرياض - محمد الاطلسي - بعد الجدل الواسع الذي دار في الشارع الرياضي عقب إنتهاء مشاركة منتخبنا الوطني للناشئين في بطولة كأس العرب للناشئين وتقديمه اكثر من رائع وظهور لاعب خط الوسط الموهوب عادل عباس بمستوى أداء لفت الأنظار وكان حديث الشارع طيلة فترة مشاركة المنتخب وخوضه لمنافسات في إطار مجموعته، انتشرت شائعات كثيرة عن تهافت العديد من الأندية العربية والخليجية لخطف اللاعب الذي استحوذ على إعجاب كل المراقبين والمتابعين لكرة القدم، لكن ظلت كل تلك الأحاديث مجرد شائعات. مؤخرا ظهرت اخبار جديدة مثيرة حول إمكانية إنتقال اللاعب إلى أحد أندية الخمس الدوريات الكبرى في أوروبا، وكشفت بتفاصيل كاملة من خلال منشور على صفحة مدير احد المحلات الكبرى لبيع المستلزمات الرياضية "نايف الحريري" في عدن أعادت مرة أخرى الجدل حول اللاعب ومستقبله الرياضي الكروي إلى الواجهة من جديد حيث جاء في المنشور ما يلي:

بما يخص جديد الكابتن عادل عباس قاسم وكما وعدتكم ان اطلعكم بكل جديد. هناك اهتمام محدد بلاعب منتخبنا من قبل أندية تلعب ضمن الدوريات الخمس الكبرى بعد عرض اللاعب من قبل وكاله كنت قد نسقت معها مسبقاً عن موضوع احتراف عادل قاسم بأوروبا. طبعاً الأمر اخوضه شخصياً بالتعاون مع واحده من أرقى وكالات اللاعبين الأوروبيه والتي انا قريب أيضاً من التوقيع لها ك "كشاف لاعبين" بمنطقة الشرق الأوسط بما ان المرحله تستلزم العمل بشكل رسمي لخدمة اللاعب اليمني. هناك نقطه تشكل حالياً معضله بمسألة انتقال اللاعب رسمياً لأي نادي اوربي وهي عمر اللاعب الذي لازال ١٤سنه ونصف.

قانون اليويفا والإتحاد الأوربي يمنع ذلك وقد يسبب بمشاكل كبيره للأندية تصل للمنع لفترات من التوقيع كما حصل سابقاً مع برشلونة واتلتيكو مدريد. مازالت المفاوضات جاريه واللاعب وعائلته طبعاً على اطلاع بالأمر وما احاول فيه شخصياً الان هو تأمين رحله تدريبية للاعب مع واحده من تلك الأندية لتقرر بعدها مسألة تبني اللاعب والمحافظه عليه إما إرساله للعب بمدارس كرويه او دوريات تمهد لتوقيع معه عند بلوغه لسن القانوني ١٦سنه لأن بقاءه باليمن كما اعرفه شخصياً هو شيء سلبي لموهبة اللاعب وقد تنهيها كما انتهت مواهب كثيره قبله لذلك اسعى شخصياً لأن تأمن من واقع البلد الصعب.

عموماً المفاوضات مازالت جاريه واقودها بشكل هادئ وقد يطرئ عليها اي شيء اما بالنجاح او التوقف، والتوفيق كله من الله. يذكر ان اللاعب عادل عباس يلعب لنادي التلال الرياضي العدني احد اعرق الأندية في المنطقة العربية وهو النادي الذي يعتبر بحد ذاته وبتاريخه الطويل مدرسة من مدارس كرة القدم العدنية التي تخرجت منها مواهب كثيرة ونجوم و أساطير.