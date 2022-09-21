تعرف على زعماء العالم الذين حضروا جنازة الملكة إليزابيث ومن الأمير الذي مثل السعودية ؟ .. الأسماء

الرياض - محمد الاطلسي - بحضور عدد من زعماء العالم وأفراد العائلة المالكة وغيرهم من الشخصيات المرموقة تقام، الاثنين، الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث في لندن.

ودعت بريطانيا رؤساء دول أو ممثلين على مستوى السفراء من أي دولة تربطها بها علاقات دبلوماسية كاملة.

ومن بين الدول التي لم تُدع سوريا وفنزويلا لأن لندن ليس لديها حاليا علاقات دبلوماسية طبيعية مع تلك الدول، كما لم تدع بريطانيا ممثلين من روسيا أو بيلاروسيا أو ميانمار بعد أن فرضت عقوبات اقتصادية على تلك الدول.

الحضور الملكي

الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو من اليابان.

الملك فيليم ألكسندر والملكة ماكسيما من هولندا.

الملك فيليبي والملكة ليتيثيا من إسبانيا وخوان كارلوس، ملك إسبانيا السابق.

الملك فيليب والملكة ماتيلد من بلجيكا.

الملكة مارغريت الثانية ملكة الدنمارك، وولي العهد الأمير فريدريك وولية العهد الأميرة ماري.

الملك كارل جوستاف السادس عشر والملكة سيلفيا من السويد.

الملك هارالد الخامس والملكة سونيا من النرويج.

الملك جيجمي وانجتشوك من بوتان.

سلطان بروناي حسن البلقية.

ملك ليسوتو ليتسي الثالث.

الأمير ألواس ولي عهد إمارة ليختنشتاين

الدوق الأكبر هنري، لوكسمبورغ.

السلطان عبد الله من باهانج الماليزية.

أمير موناكو ألبرت الثاني.

ملك تونغا توبو السادس.

ملوك وزعماء العرب

رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

العاهل الأردني الملك عبد الله آل ثاني.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد.

الأمير مولاي رشيد أخو ملك المغرب محمد السادس.

ومن السعودية وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد آل سعود .

رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية.

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

زعماء العالم

الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل بايدن.

رئيس وزراء كندا جاستن ترودو.

رئيس البرازيل جايير بولسونارو.

رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن.

رئيسة ترينيداد وتوباغو باولا ماي ويكيس.

رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيسي.

رئيسة بربادوس ساندرا ميسون.

الحاكم العام لبيليز فلويلا تسالام.

الحاكم العام لسانت فينسنت وجرينادين سوزان دوغان.

أوروبا

رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون.

رئيس ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير.

رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا.

رئيس أيرلندا مايكل دانييل هيجينز ورئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن.

رئيس البرتغال مارسيلو ريبلو دي سوزا.

رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين.

رئيسة هنغاريا كاتالين نوفاك.

رئيس بولندا أندريه دودا.

رئيس لاتفيا إيجيلس ليفيتس.

رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا.

رئيس فنلندا سولي نينيستو.

رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو.

رئيس مالطا جورج فيلا.

رئيس قبرص نيكوس اناستاسيادس.

وزير خارجية الفاتيكان المطران بول ريتشارد غالاغر.

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ

آسيا وإفريقيا

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا.

نائب رئيس نيجيريا يمي أوسينباغو.

رئيس غانا نانا أكوفو أدو.

رئيس كينيا وليام روتو.

رئيس الغابون علي بونغو.

رئيس برلمان الكونغو الديمقراطية كريستوف مبوسو نكوديا.

رئيس وزراء جامايكا آندرو هولنيس.

رئيس إسرائيل إسحق هرتزوغ.

رئيسة الهند دروبادي مورمو.

نائب رئيس الصين وانغ كيشان.

رئيس سريلانكا رانيل فيكريمسينغي.

رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول.

رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب.