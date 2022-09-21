اليمن.. الحوثي يصدر إعلان جديد و مفاجئ بشأن مطار صنعاء الدولي

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت سلطات جماعة الحوثي، الثلاثاء، استكمال كافة الترميمات للبنية التحتية في مطار صنعاء الدولي؛ وفقا لوكالة “سبأ” بنسختها الحوثية. ونقلت الوكالة عن وزير النقل في حكومة الجماعة غير المعترف بها، عبدالوهاب الدرة، قوله إن صالات المطار جميعها أصبحت تعمل وجاهزة لاستيعاب العديد من المسافرين.

يأتي ذلك عقب إشادة الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في لقائه بالملك عبدالله الثاني ملك المملكة الاردنية، بالتنسيق الدبلوماسي والامني العالي بين البلدين لتيسير وصول المزيد من الرحلات التجارية المشمولة بإعلان الهدنة الانسانية، رغم التعقيدات التي تفرضها المليشيا الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

وتتواصل التحركات الدبلوماسية لتمديد الهدنة وفق شروط طرحتها جماعة الحوثي منها استئناف العمل في مطار صنعاء بشكل دائم في استقبال وتسيير الرحلات الجوية إلى مختلف الدول.