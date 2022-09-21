في السعودية .. 3 آلاف ريال غرامة وحبس لمدة عام لمن يخالف هذا الأمر بالاحتفال باليوم الوطني !

الرياض - محمد الاطلسي - تزامنا مع اقتراب الموعد السنوي للاحتفال باليوم الوطني السعودي، أعلن أحد الخبراء في القانون السعودي عن العقوبات المفروضة هذا العام.

وذلك لكل من يسيء استخدام المنشآت القومية وكذلك العلم السعودي، حيث تم فرض مبلغ مالى قيمته 3 آلاف ريال، وكذلك السجن المشدد لمدة عام على من يخالف القوانين الجديدة، وبالفعل تم إصدار مرسوم ملكي بفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين، وذلك تفادياً لما حدث في الاحتفالات للأعوام السابقة.

غرامة مخالفات الاحتفال باليوم الوطني ووضح المستشار القانوني أحمد المحيميد، في حديث له مع الفضائية “الإخبارية” قال فيه إن العقوبات القائمة لهذا العام جاء في “المادة 20 وذلك على نظام العلم السعودي وقيمته، حيث نصت القوانين على أن كل من يسئ استخدام أو يهين علم الدولة أو يقوم بإهانته، سواء العلم الوطني أو أي شعار ينتمي للملكة والحق الوطني، وكذلك راية التوحيد.

يتم فرض عقوبة مالية قدرها 3 آلاف ريال، مع السجن لمدة عام”.

من ناحية أخرى حذر المستشار القانوني المحامي عبيد العيافي أيضا من العقوبات المفروضة على مخالفات نظام العلم للمملكة، والذي يتم التشديد عليه من الآن، وقال العيافي في حديث له مع صحيفة “عكاظ” أن المادة الرابعة عشرة من نظام العلم تنص على أنه لا يجوز لأي مواطن لمس العَلَم الوطني وكذلك ينطبق على العَلَم الخاص بجلالة الملك بالقرب من الأرض والماء.

مخالفات احتفالات المحلات ضمن العقوبات المفروضة جاءت في المادة الخامسة عشرة تحذير من استعمال العَلَم الوطني ووضعه على المحلات والعلامات التجارية أثناء الاحتفالات، والتي تتم بغرض الدعاية الإعلانية، أو مهما كان الغرض، ومباح غير ذلك مالم ينص عليه القانون في هذا النِظام.

واستكمل حديثه عن المادة العشرين والتي تنص على العقوبات المقررة لكُل من استهان بهذه العقوبات، أو أسقط العلم أو أهانه بأي طريقة كانت العَلَم الوطني أو العَلَم الملكي أو أو أي شعار ينتمي لمملكة، فوراً بالسجن لمُدة سنة وبغرامة لا تتعدى ثلاثة آلاف ريال، أو كما يحكم القاضي بإحدى العقوبتين، وذلك ينطبق على كل ما يتعلق بالشعارات الملكية.