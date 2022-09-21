ورد الآن : قوات الجيش الوطني تطلق اعلان عسكري عقب تحليق طائرة حربية تابعة لمليشيا الحوثي

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن المتحدث بإسم محور تعز العسكري، العقيد عبدالباسط البحر، عن تحليق طائرة حربية تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، فوق مواقع للقوات الحكومية بمحافظة (تعز جنوب غربي اليمن).

وقال العقيد البحر، في تغريدة عبر تويتر، إن طائرة نوع "الهيل" مقاتلة معادية لفترة محدودة فوق الجبهة الغربية بتعز".

وأوضح المتحدث باسم محور تعز العسكري، أن الطائرة حلقت "في الربيعي ومصانع السمن والصابون بحذران" غرب تعز، مؤكدا أن دفاعات قوات الجيش تصدت للطائرة واجبرتها على المغادرة.

وفي وقت سابق، قال المركز الإعلامي لمحور تعز، إن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل للمليشيا الحوثي في جبهة الأحطوب بأطراف مديرية جبل حبشي غربي المدينة، ضمن 8 خروقات ارتكبتها المليشيات خلال الساعات الماضية.

وأضاف في بيان له، أن جندياً استشهد بقصف طيران مُسيّر تابع للمليشيات الحوثية الإرهابية على مواقع الجيش في الجبهة الغربية للمدينة.