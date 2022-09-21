مقتل وإصابة عدد من المغتربين اليمنيين بالرصاص داخل مطعم في امريكا

الرياض - محمد الاطلسي - قتل وأصيب عدد من المغتربين اليمنيين بالولايات المتحدة الأمريكية، في حادثة إطلاق نار بمدينة "أوكلاند" ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وذكرت صفحة المغترب اليمني في أمريكا على الفيس بوك، أن الشاب اليمني "عصام العجوري" قتل إلى جانب شخص آخر (أثيوبي)، في مطعم "الواحة" الواقع بالقرب من مسجد تلغراف في مدينة أوكلاند التابعة لولاية كاليفورنيا.

وأشارت الصفحة إلى أن الحادثة التي شهدت إطلاق نار كثيف، أدت إلى إصابة يمنيين آخرين، دون مزيد من التفاصيل.

وقضى عشرات المغتربين اليمنيين خلال السنوات القليلة الماضية برصاص عصابات السطو المسلح المنتشرة على نطاق واسع في مختلف الولايات الأمريكية.