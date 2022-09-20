اليمن : اشتباكات و عراك بالأحذية داخل اجتماع لأعضاء البرلمان لهذا السبب .. ( تفاصيل ما يحدث)

الرياض - محمد الاطلسي - نشب شجار وعراك بالأيدي والأحذية، الإثنين، داخل قاعة برلمان صنعاء غير المعترف به دولياً على خلفية احتجاج بعض البرلمانيين ومطالبتهم بإعلان الميزانية والحسابات الختامية للبرلمان في صنعاء.

وقالت مصادر متطابقة إن مجموعة من البرلمانيين الغاضبين جراء قطع المليشيا لرواتبهم وعدم عرض الميزانية احتجوا ورفعوا لافتات عليها مجموعة من المطالب بينها موازنة ومرتبات أعضاء المجلس والحسابات الختامية واللائحة المالية، إلا أنهم تفاجأوا بالهجوم والاعتداء عليهم من برلمانيي صعدة، ما أدى إلى حرق اللافتات. وأفادت المصادر بأن اشتباكات بالأيدي والأحذية دارت بين البرلمانيين الحوثيين قبل أن ينسحب المعتدى عليهم إلى خارج القاعة.

وأكدت المصادر أن الخلافات داخل البرلمان الانقلابي واسعة وهناك غضب جراء إهمال المليشيا مرضى من البرلمانيين في صنعاء يعيشون تحت الإقامة الجبرية وممنوعون من السفر للعلاج، فضلا عن حرمانه من مرتباتهم ومصاريف حضور الجلسات والتي كانت مقررة قبل الانقلاب.

من جهته، أكد البرلماني الحوثي أحمد سيف حاشد، إحراق عناصر المليشيا لافتات كانوا يحملونها، وقال في تغريدات على حسابه في تويتر:"أردنا أن نحتج لليوم الثاني في قاعة مجلس النواب إلا أنه تم إحراق اللافتات التي تحمل مطالبنا من أحد الأعضاء المنتمي لمحافظة صعدة" مضيفاً:"ذهبنا لإحضار لافتة أخرى فوجدنا أن المجلس رفع الجلسات لأسبوعين رغم قراره بمناقشة الميزانية".