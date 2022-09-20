السعودية تباغت القيادة الفرنسية بهذا الطلب المفاجىء! .. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية أن اجتماعا عقد في العاصمة الفرنسية باريس لخلية مشتركة فرنسية - سعودية هدفها متابعة الملف اللبناني والدفع بعملية حل سياسي.

وقالت المصادر أن الاجتماع حضره عن الجانب الفرنسي المستشار باتريك دوريل، ورئيس المخابرات الخارجية برنار إيمييه، وسفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، وعن الجانب السعودي الوزير نزار العالولا، وممثل عن المخابرات السعودية، والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري.

وأعلن مصدر دبلوماسي مطلع على تفاصيل اللقاء بين الجانبين السعودي والفرنسي أن "الطرفين ناقشا ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان والأزمات التي يفتعلها رئيس الجمهورية ميشال عون، كما أن الجانب الفرنسي كان حريصا على تنظيم الانتخابات الرئاسية في لبنان".

ولفت إلى أن "باريس مصرة على التوافق بين الأطراف في البرلمان لانتخاب رئيس للبنان، لما يمثل ذلك من أهمية المحافظة على الدولة اللبنانية، تمهيدا لإعادة وضع لبنان على سكة النهوض عبر إنجاز الإصلاحات المطلوبة".

لكن الجانب السعودي كانت له مقاربة مختلفة، فهو بحسب ما نقله العالولا عن قيادة بلاده، حريص على "بروفايل" الرئيس، وأن تكون الأولوية للاتفاق على اسم يحمل المواصفات المطلوبة".

وشدد المصدر على أن "الرياض أبلغت باريس أنها ستعود لممارسة دورها في إدارة الملف السني في لبنان، وأن اللقاء الذي دعا له مفتي الجمهورية اللبنانية، عبد اللطيف دريان، للنواب السنة هو جزء من المشروع السعودي لإعادة هيكلة السنة في لبنان بعد الفراغ الذي سببه غياب تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري"، مؤكدا أن "السعودية حريصة على أن يكون لها اسم لرئاسة الحكومة تكون مهمته رعاية الإصلاح الاقتصادي والسياسي".

وكشف مصدر أن "الفرنسيين فاتحوا السعوديين في الجلسة إذا ما كان سليمان فرنجية اسما وسطيا بالنسبة لهم، بمقابل أن يضمن حزب الله للسعودية الإتيان برئيس حكومة محسوب على الرياض، إلا أن الجانب السعودي رفض المقترح، مذكرا بتجربة ميشال عون"، مشيرا إلى أن "السعوديين سألوا الفرنسيين عما إذا كان قائد الجيش جوزيف عون مرشحا مقبولاً بالنسبة للفرنسيين، إلا أن الفرنسيين يفضلون ترك الاسم جانبا وفي حال لم يجد الطرفان مرشحا تقبل به كل الأطراف فسيجري الذهاب نحو اسم قائد الجيش".

وكشف المصدر أن "الوفد السعودي أبلغ نظيره الفرنسي أن الولايات المتحدة وقطر ومصر تفضل ترشيح قائد الجيش إذا ما جرى إيجاد اسم وسطي لهذا المنصب، خاصة أن أطرافا مسيحية، على رأسها حزبا القوات اللبنانية والكتائب وبعض النواب المستقلين لا يمانعون خيار جوزيف عون".