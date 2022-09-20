تفاصيل جديدة حول طرد 3 زعماء من جنازة الملكة إليزابيث لهذا السبب!! . (الأسماء )

الرياض - محمد الاطلسي - الأحزان تجمع الأشخاص.. هذه حكمة يعرفها الجميع وستُطبق في جنازة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، لذا عمدت العائلة الملكية البريطانية إلى إعطاء دعوة إلى 500 شخصية عامة تشمل رؤساء دول ومسؤولين أجانب على أعلى مستوى.

وتستضيف بريطانيا أهم شخصيات حول العالم لأول مرة منذ عقود، وطلبت لندن من ضيوفها أن يحضروا في رحلات تجارية وليست طائرات خاصة، وستعمل بريطانيا على نقل الحضور على متن حافلات نقل جماعي مع إعطاء استثناء لبعض الرؤساء لاعتبارات أمنية خاصة مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي سيحضر على متن سيارات خاصة من أجل النقل إلى مكان مراسم الجنازة في كنيسة دير وستمنستر التي تشمل 220 شخصا.

قائمة العائلات الأوروبية الموافقة على الحضور

وتشمل قائمة الحضور كلا من ملك بلجيكا فيليب والملكة ماتيلد، وملك هولندا ويليم ألكسندر وزوجته الملكة ماكسيما، بالإضافة إلى والدته الملكة الهولندية السابقة الأميرة بياتريكس، والملك فيليبي والملكة ليتيزيا ملكة إسبانيا، والعائلات الملكية في النرويج والسويد والدنمارك، خاصة أن أغلب العائلات الملكية في أوروبا لها صلات دم مع ملكة بريطانيا وعائلتها، وسيحضرالرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن، ولن يتم دعوة الرؤساء السابقين بسبب قلة الحضور ولم يعلن مكتب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر تلقيه دعوة.

قادة الكومنولث على قائمة الحاضرين

سيحضر الجنازة رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز ورئيسة وزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وممثلون عن ملوك دول الكومنولوث وهي بعض الدول التي احتلتها بريطانيا من قبل وتولت الملكة منصب رئيسة هذه الدول طوال فترة حكمها، من المتوقع أن يحضر القادة من جميع دول الكومنولث، والتي كانت الملكة في منصب الرئيسة لها طوال فترة حكمها، وقبل رئيس وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد والرئيس السريلانكي رانيل ويكرمسينج ولم يعلن رئيس وزراء الهند ناريندا مودي.

قادة من مختلف الدول

وقبل زعماء من دول مختلفة الحضور وهم رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، والرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، وإمبراطور اليابان ناروهيتو، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بجانب تمثيل وزاري لإيران مع عدم وضوح موقف رئيس الصين الذي لم يغادر بلاده منذ فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

المستبعدون من الحضور

ذكر بي بي سي أنه لم يتم توجيه دعوة إلى دولة روسيا أو إلى بيلا روسيا أو ميانمار، فعلاقات روسيا وبريطانيا انهارت بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي، أما بيلا روسيا فتم استخدام أراضيها لدخول روسيا إلى أوكرانيا لذا فهي محسوبة على روسيا لذا سيغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الجنازة وكذلك الرئيس البيلا روسي ألكسندر لوكاشنيكو وكذلك القادة العسكريين في ميانمار التي شهدت انقلابا عسكريا في فبراير 2021 أدى إلى تقليل العلاقات بينها وبين بريطانيا.