صور وتفاصيل جديدة.. لقطات إعدام « المسوري» والكشف عن وصيته الأخيرة التي الح عليها كثيرا و قصيدة حزينة كتبها قبل اعدامه.. اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - الذي تم تنفيذ حكم القصاص بحقه بالسجن المركزي بالعاصمة صنعاء صباح امس الإثنين عن آخر وصية للمسوري وعن قصيدة حزينة كتبها قبل تنفيذ الحكم . وقالت المصادر ان الشاب خالد الحداد المسوري أوصى بأن يدفنوه في مسقط رأسه بمحافظة ريمه بجوار قبر والده . واضافت المصادر انه سيتم تشييع جثمان المسوري في مسقط رأسه بمحافظة ريمة بجانب قبر والده تنفيذا لوصيته والتي كررها لعدد من أقاربه خلال زيارته في السجن المركزي بصنعاء . وكشفت المصادر عن قصيدة حزينة كتبها خالد المسوري قبل تنفيذ اعدامه قصاصاً جراء قتله علي حسين المسعودي القيفي .

وتعود قصة مقتل علي حسين المسعودي القيفي من ابناء قيفة محافظة البيضاء على يد خالد الحداد المسوري من ابناء محافظة ريمة الى قبل 12 عام , عندما وقعت مشكله بين المسوري وشخص اخر في سوق انس بصنعاء واثناء مرور المسعودي من حولهم في السوق وهم يتشاجروا و وقف لكي يصلح الخلاف الذي دار بين الطرفين , لكن المسوري باشر باطلاق النار نحو المسعودي الذي كان ساعي للخير وبدون سلاح فاصابه بمقتل . وتم تنفيذ القصاص في خالد الحداد المسوري دون ان تشفع له جلوس ابناء ريمة ومشائخها في العراء والشمس والمطر والغبار امام منزل اولياء دم علي حسين المسعودي من آل المسعودي وآل قيفة البيضاء في بيت معياد اكثر من اسبوع بعد ان منع اولياء الدم ابناء ريمة من تركيب خيمة في الشارع امام منزلهم وكذا لم تشفع وساطات كبار مشائخ اليمن لدى اولياء الدم وآخرها المحاولات الأخيرة من الشيخ علي الضبيبي لدى اولياء الدم داخل السجن المركزي صباح الامس قبل تنفيذ الاعدام .

قصيده حزينة كتبها / خالد محمد احمد الحداد المسوري واليوم تم اعدامه قصاصاً رحمة الله تغشاه يقول خالد محمد احمد الحداد ماعاد آبا هذه الدنيا ولا اشتيها قدلي حد عشر سنه في قبضة الجلاد أعد الايام واكابد مآسيها مازد تهنيت شرب الماء وطعم الزاد مليت في سجني الدنيا ومافيها والحمدلله على ماقدره وأراد مايأخذ الروح غير الله ويعطيها ماشي لحد من مقادير الزمن مشراد وكل إنسان له ساعه يلاقيها والناس جمعه لزلات الزمن تعتاد زلات بقعاء تجي من فوق اياديها والشاهد الله وخلقه كلهم شهاد ماكنت انا قاصد الزله ولا اعنيها ولاتعديت في المسعودي استعقاد ولا من اسباب قتله لي غرض فيها ولا ورا سفك دمه في الخفايا آياد أوقصد في ظاهر الفتنه وخافيها أو بيننا كان مايستدعي الاحقاد أو ودي اجرح نفوس اهله وغثيها هذه يميني تطيب انفسكم القهاد من طيب نفسي كلم من قلبي اديها وحق من قال في محكم كتابه ص ماغير زله ولانا كنت ناويها واليوم هذا دمي ملكك ونا سداد وانت المكلف في اولها وتاليها مانطلب الجوده الا من رجال اجواد وانتوا ذر الجود ياقيفه وهاليها ون كان قد اوفتني الساعه وجا الميعاد واليوم نفسي تجاوب صوت داعيها فاستودع الله بعدي حقي الأولاد والله يحسن عزا الاسره براعيها والله يجمل وسيط الخير والقصاد ويكتب اجر الوساطه في مساعيها ك /المرحوم / خالد الحداد المسوري