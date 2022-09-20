بريطانيا ترفض مشاركة الرئيس اليمني العليمي بتشييع جثمان الملكة « إليزابيث » .. اليك الحقيقة كاملة

الرياض - محمد الاطلسي - كشف مصدر رئاسي حقيقة مايتم تداوله عن رفض بريطانيا منح رشاد العليمي التاشيرة لدخول اراضيها للمشاركة بتشييع الملكة اليزابيث كونها لاتعترف به.

وقال مصدر لكريتر سكاي:الرئيس العليمي حددت زيارته الى امريكا للمشاركة بجلسة مجلس الامن بعد مغادرته صوب السعودية وقبل وفاة الملكة اليزابيث بمعنى ان زيارته لامريكا كانت مسبقة.

واضاف:لم يتقدم العليمي لطلب تاشيرة للمشاركة بجنازة الملكة واكتفى بتقديم التعازي لبريطانيا عبر زيارته لسفارتها في الرياض فهو فضل المشاركة في جلسة مجلس الامن على المشاركة بالتشييع.