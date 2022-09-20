لمرضى السكري .. غرام واحد من هذ المكون مرتين يومياً يصنع المعجزات في جسمك

الرياض - محمد الاطلسي - أثبتت الدراسات. أن غراماً واحداً من حبة البركة المطحونة. مرتين يومياً لمدة سنة تقريباً. كفيلة في الحدّ من ارتفاع مستوى السكر في الدمّ. كما أن استخدام بعض قطرات زيت حبة البركة في الاطباق اليومية. له تأثير صحيّ مباشر. والسبب أنّ حبة البركة من الحبوب التي تحتوي على عناصر غذائية كثيرة ومضادات أكسدة، لذا فإنّها تساعد مرضى السكري بطريقة فعالة جداً في السيطرة على المرض والحد من أعراضه.

واليكم أبرز فوائدها:

– تحسن الحبة السوداء من عمل البنكرياس ما له تأثير ايجابي مباشر على مستوى السكر في الدمّ وافراز الانسولين.

– تساعد مرضى السكري في السيطرة على الأمراض الجلدية كونها مضادة للفطريات، والتي هي إحدى مضاعفات مرض السكري.

– بسبب إحتواءها على الدهون الصحية، تساعد حبة البركة في السيطرة على إرتفاع الكولسترول في الدم، وهو مرض يلازم مرضى السكري.

– تساهم حبة البركة في الحد من مشاكل الكلى والمسالك البولية والتي تُعتبر من ابرز مضاعفات السكري.

– يسبّب مرض السكري إضطرابات في عملية الهضم، ولوقاية المرضى يمكنهم تناول الحبة السوداء التي تحتوي على مضادات البكتيريا.

– تحمي مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب في حبة البركة القلب والأوعية الدموية من المشاكل الصحية التي يشاع الإصابة بها لدى مرضى السكري.