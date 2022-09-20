مطلقة سعودية ترعب النساء وتكشف عن أمر صادم وقع لها بعد الطلاق وتقدم لهن هذه النصيحة !

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت امرأة سعودية عن تفاصيل حياتها بعد الطلاق، موجهة نصيحة لغيرها من السيدات بالتمسك بأزواجهن.

وقالت خلال مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "تمسكي بزوجك وعيالك، أنا مو مرتاحة كل الكرف صار علي"

وتابعت، أنا ماخذه دور الشغالة والسواق والمربية، وكل الكرف علي، ترا ما تدرين قديش أنا عانيت في بداية حياتي بعدما استقليت، وأكملت، قديش مريت بضغوطات نفسية، القفازات ما عادت تفيد، واقي الشمس ما عاد يفيد".

واختتمت قائلة، "لا أحد يقلدني، أنا مو قدوة، أنا مضغوطة ومكروفة على وجهي"