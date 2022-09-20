اليمن.. الكشف عن عدد الطائرات الحربية والمروحية التي ستستعرض بها جماعة الحوثي بذكرى 21 سبتمبر.. لن تتوقعه

الرياض - محمد الاطلسي - كشف السياسي عبدالسلام محمد عن عدظ الطائرات الحوثية التي سيتم الاستعراض بها بذكرى 21 سبتمبر .

و قال عبدالسلام : تفكيك جيش الجمهورية اليمنية صب لصالح جيش الحرس الثوري في صنعاء،وهزيمة الدولة كان انتصارا للميلشيات.

و أوضح : ‏سيستعرض الحوثي في ذكرى الانقلاب 21سبتمبر بحوالي 14 طائرة مروحية و ثلاث طائرات حربية، وصواريخ بالستية وأسلحة نوعية، تحمل رسائل واضحة للخليج أن دولته هي المولود لعملية تفكيك الشرعية!

وأختتم : استغل الحوثيون الهدنة في استعراض قدراتهم العسكرية، والتواصل الدبلوماسي الذي قد ينجم عنه فتح مكاتب لدول أوربية في صنعاء بشكل رسمي.