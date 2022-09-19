السعر الأن: انهيار مفاجئ لأسعار صرف الريال اليمني امام الدولار والريال السعودي قبل قليل

الرياض - محمد الاطلسي - عاودت العملة اليمنية (الريال) الانهيار أمام العملات الاجنبية في تداولات مساء اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، وواصلت ثباتها في صنعاء العاصمة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال صرافون لـ"المشهد الخليجي" إن الريال تراجع في تداولات اليوم حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 1152 ريالاً في عدن. أسعار الصرف في عدن الدولار الامريكي شراء: 1152 بيع: 1163

الريال السعودي شراء: 310 بيع: 313 أسعار الصرف في صنعاء الدولار الامريكي شراء: 558.5 بيع: 565 الريال السعودي شراء: 148 بيع: 149