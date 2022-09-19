اليمن.. أكبر شركة اتصالات نزف بشرى سارة لجميع المواطنين بشأن سرعة خدمة الانترنت

الرياض - محمد الاطلسي - زفت المؤسسة العامة للاتصالات بمحافظة صنعاء بشرى سارة للمواطنين في عموم الأماكن المحرومة من خدمات الإنترنت.

وكشفت المؤسسة عن تجهيزات لإطلاق خدمة إنترنت جديدة تحمل اسم “حيا البيت وأهله ” بنظام الفورجي وبسرعات عالية جدًا.

وقالت الشركة في منشور لها على حائط صفحتها بموقع"فيسبوك" إن خدمة "حيا البيت وأهله" هي خدمة يمن فورجي يتم من خلالها بث الإنترنت والمودم يلقط النت إلى المنزل وبسرعات تصل إلى 100 ميجا بايت ، ودون الحاجة لنقطة نت.

وأوضحت الشركة بأنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إطلاق خدمة الإنترنت المنزلي عالي السرعة بتقنية الجيل الرابع 4G والذي سيغطي معظم الأماكن المحرومة من خدمات الانترنت أو البيوت التي لم تتمكن من الحصول على نقاط إنترنت ADSL.