اليمن : الكشف عن مبلغ مالي صادم تجنيه مليشيا الحوثي من احتكار بيع الغاز المنزلي شهرياَ

الرياض - محمد الاطلسي - كشف موظفون في شركة الغاز بصنعاء عن ملايين الدولارات يستولي عليها قادة حوثيون في الشركة، جراء السيطرة على تجارة الغاز بالقوة. وقالت وثيقة صادرة عن موظفي فرع الشركة اليمنية للغاز موجهة إلى زعيم العصابة عبدالملك الحوثي، إن مدير الشركة بصنعاء محمد القديمي، يربح شهريا من سيطرته على تجارة الغاز مبلغ سبعة مليارات وثمانمائة مليون ريال بالطبعة القديمة. وتصل قيمة أرباحه السنوية مبلغ 93 مليار ريال أو ما يعادل 186 مليون دولار بسعر صرف الطبعة القديمة. وأوضحت الوثيقة إن "قاطرة الغاز الواحدة تحمل 26طنا يتفرغ على 2418 اسطوانة بسعر يبلغ 2500 ريال مضافا لها مبلغ 600 ريال أجور نقل إضافة ل 400 ريال ربح عن كل إسطوانة". وأشارت إلى أن السعر الحقيقي الذي يفترض أن يصل للمستهلك يبلغ 3700 ريال للأسطوانة، وبينت ومعه مجموعة من التجار التابعين له يعمدون إلى بيع سعر الاسطوانة بمبلغ 6000 ريال ويكون الفارق عن سعرها الحقيقي 2300 ريال يذهب لجيب القديمي والتابعين له.

واستندت الرسالة إلى معادلة رقمية على النحو التالي: 2300 ريال قيمة الفارق الذي يفرضه القديمي على كل إسطوانة غاز مضروبا في 2418 إسطوانة في كل قاطرة ينتج عنه 5561000 ريال مضروبا في 1400 قاطرة شهريا بما يساوي 7,785,960,000 سبعة مليارات وسبعمائة وخمسة وثمانين مليون ريال بالطبعة القديمة، ويكون الإجمالي السنوي بعد ضربه في 12 شهرا يساوي 93 مليار ريال. وقالت الوثيقة إن القديمي يحتكر تجارة الغاز على من اسمتهم ملوك الغاز الذين يعملون لصالح القديمي، مؤكدة أنه يمنع على غير أتباعه من الوصول للسوق ويعمل باستمرار على خلق الأزمات والسوق السوداء. يشار أن مليشيا الحوثي تحتكر كليا منذ سنوات معظم القطاعات التجارية والحيوية على قادتها خاصة قطاعات الوقود وتفتعل سلسلة من الازمات دوريا لتغذية السوق السوداء، وتفرض نظاما صارما على بيع الغاز.