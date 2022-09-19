لمن يبحثون عن طلب مساعدة مالية من مكتب الديوان الملكي السعودي .. إليكم شروط ورابط التقديم !

الرياض - محمد الاطلسي - يقدم الديوان الملكي السعودي الكثير من المساعدات المالية للمواطنين السعوديين الأكثر احتياجا بناءً على الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ولكن للحصول على هذه المساعدات المالية يجب استيفاء مجموعة من الشروط لتحقيق المساواة وتقليل الفوارق الاجتماعية بين المواطنين في المملكة، وتحقيق رؤية المملكة في 2030 ولعيش حياة كريمة، ومن خلال هذا التقرير سوف تتعرف على شروط تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي تابعونا. شروط تقديم طلب مساعدة مالية

أوضح الديوان الملكي السعودي مجموعة من الشروط يجب أن تتوافر في المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم المالي وجاءت الشروط على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. كما يجب أن يكون المتقدم مستوفي جميع الشروط للحصول على الدعم المالي. تستطيع المرأة المطلقة والأرملة الحصول على المساعدات المالية بشرط أن يكون لديها أطفال من رجل سعودي الجنسية.

يلزم تقديم كافة المستندات التي تثبت صحة البيانات وأحقية استحقاق المساعدة المالية.

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على المساعدة المالية لا يحصل على أي مساعدات مالية من مؤسسات خيرية أخرى. كيفية الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي يمكنك الحصول على دعم الديوان الملكي من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في البداية يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي السعودي. ثم قم بالضغط على طلب المساعدة مالية. يليه اختيار خدمات إلكترونية ثم قم باختيار الخدمة المرغوب بها. يجب إرسال صورة من الهوية الوطنية ويلزم أن تكون سارية المفعول. ثم اضغط على أيقونة إرسال.