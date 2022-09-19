اتفرج لأول مرة منذ الانقلاب .. ميليشيا الحوثي تستعرض بالطائرات ”العمودية” في سماء صنعاء اليمنية .. صورة

الرياض - محمد الاطلسي - استعرضت المليشيا الحوثية بالطائرات " العمودية" في سماء صنعاء والتي تم إعادة صيانتهن خلال مدة الهدنة . وقالت مصادر محلية اليوم الإثنين أن الحوثيين استعرضوا بطائرة " عمودية" من أسطول طائرات الجيش اليمني والتي نهبتها المليشيا الحوثية من معسكر ريمة للحرس الجمهوري الكائن بمديرية سنحان بعد هزيمتة للرئيس السابق علي عبد الله صالح في انتفاضة ديسمبر 2017م .

وأضافت المصادر أن الحوثيين نقلوا الطائرات إلى العاصمة صنعاء على متن شاحنات وتم عمل صيانة لهن عدد 6 طائرات و5 اخريات تم تركيهن من قبل خبراء إيرانيين بعد نقلهن في صناديق من مخازن معسكر ريمة . وأكدت المصادر أن الحوثيين استعرضوا بطائرة منهن بعد الإقلاع من مطار صنعاء والهبوط في معسكر الصمع بمنطقة أرحب شمال العاصمة صنعاء صباح اليوم .

وسقطت الأسبوع الماضي طائرة منهن في منطقة حزيز جنوب العاصمة وقتل قائد الطائرة والذي يحمل رتبة عميد وينتمي إلى منطقة سنحان وسقطت طائرة أخرى من نفس الطراز في منطقة ماس ببلاد الجدعان بمحافظة مارب . وتحاول المليشيا الحوثية الاستعراض بهذه الطائرات دون الاكتراث بحياة الطيارين مستغلة لظروفهم المادية لإيصال رسالة للداخل أنها قوة لا تقهر لكن هذه الطائرات غير قادرة على خلق أي تقدمات عسكرية لوجود مضادات لهن . هذا وتداول ناشطون لعدد من الطائرات العمودية التي تستعرض بهن المليشيا الحوثية اليوم في سماء العاصمة صنعاء وضواحيها .