مواطن سعودي يخسر 20 مليون ريال .. لن تصدق من نصب له هذا لبفخ الذي جعله يصاب بالخساره !

الرياض - محمد الاطلسي - اوقع الطمع والجشع مواطن سعودي في فخ كبير وخسر مبالغ طائلة.

فقد كان يحلم بالثراء السريع فدخل في مغامرات وكانت النتيجة كارثية.

لم يكن احد قد نصب له فخ ، بل هو نفسه من اوقع نفسه في هذه الورطة.

فقد روى متضرر من الفوركس، سعيد الجويبر، رحلته مع وهم الثراء السريع، وخسارته أكثر من 20 مليون في الفوركس.

وقال الجويبر، في مداخلة عبر "سكاي" ببرنامج "ياهلا":"تفاجأت في عام 2014 باتصال من شخص طرح علي الفوركس، وعندما سألت عنه اكتشفت أن معظم الناس مشتركين في الفوركس".

وأشار:"بدأت بمبلغ 100 ألف ريال وكان التحويل نظاميا عن طريق البنوك الرسمية، فاستلمت أرباحاً لمدة عام كامل"، لافتا:" رفعت المبلغ لدى الشركة إلى 20 مليون ريال ".

وأكمل:" في 2016 انقطعت جميع وسائل التواصل مع الشركة وكانت الأرباح تصلني عن طريق الحساب البنكي الرسمي"، موضحا:"عندما حاولت التواصل مع الشركة وجدت التليفون مغلقاً، وتم إغلاق الموقع الإلكتروني رغم أن الحساب الذي نحول له باسم شركة رسمية نظامية".

وأردف:"الحساب الذي أحول له مبالغ مالية في دولة جورجيا، وأرسل لنا عقودا وأوراق رسمية من الأشخاص المسؤولين عن الشركة لإثبات أن الشركة رسمية".

وتابع:"بعد ما أكملت 20 مليون ريال بدأوا يتعذرون وأبلغوني بأنني صرت في البلاك ليست ولديهم مشكلة في التحويل"، مشيرا:"في عام 2016 اختفوا تماما وأصبحت احذر من التعامل مع هذه الشركة".

وختم:"تواصلت مع الجهات المعنية الرسمية وأخبرتهم بأني تعرضت للنصب والاحتيال وأرغب في استرجاع الأموال".