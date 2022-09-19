الكشف عن فضيحة مدوية حدثت للمنتخب السعودي قبل 20 عاماَ

الرياض - محمد الاطلسي - كشف محمد الدعيع، حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي السابق، عن سبب غريب، لتلقيه 8 أهداف من منتخب ألمانيا وخسارة المنتخب السعودي في كأس العالم 2002.

وأوضح "الدعيع" خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "مع عزيز"، المذاع عبر قناة "SSC NEWS"، أن الملعب كان مغطى، ومساحته مثل الاستديو، وأن المهاجم الألماني السابق، ميروسلاف كلوزه، استغل قوة الإضاءة الموجَّهة إليه وتشويش الرؤية، لإحراز الأهداف في مرماه.

وأكد "الدعيع" أن قوة الإضاءة أثرت بشكل كبير على أدائه، وأفقدته القدرة على النظر بسبب الضوء المسلط على الملعب من أعلى، لافتًا إلى أن هذا الأمر أفقده قوته في العرضيات.

وأفاد "الدعيع" بأنه لم يستطع الخروج في التمريرات العرضية التي يمتاز بها، حسب قوله، خلال المباراة لأن الإضاءة منعته من رؤية الكرة حين تخرج، موضحًا أن المهاجم الألماني "كلوزه" كان يرى الكرة من زاوية مختلفة، لذلك استطاع إحراز الأهداف، قائلًا: "الألمان ركزوا على التمريرات العرضية".