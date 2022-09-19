اليمن : ظهور مفاجئ لهذا القيادي الحوثي البارز في العرض العسكري سبب مشكلة كبيرة للجماعة ( اتفرج من يكون)

الرياض - محمد الاطلسي - بعد أشهر من فراره من العاصمة صنعاء إلى جهة مجهولة وتواريه عن الأنظار عاد القيادي المتحوث عضو مجلس الحوثي المدعو سلطان السامعي للوجهة من جديد ومشاركته العرض العسكري الذي أقامته الجماعه في ميدان السعبين في صنعاء يوم امس الخميس.

الكثير من التساؤلات طرحت على الرجل حول ظهوره المفاجئ خصوصا وأنه أعلن مغادرته قبل أشهر لصنعاء بسبب خلافات كبيرة نشبت بينه وبين قيادات الصف الأول للحوثيين بينهم القياديان مهدي المشاط ومحمد علي الحوثي والمدعو أحمد حامد وغيرهم.

سلطان السامعي من القيادات المتحوثة القادمة من محافظة تعز وأعلن ولائها للحوثي إلا أن التعامل معه ظل درجة ثانية ولم يحظى بأية امتيازات تذكر كما هو الحال مع قيادات الصف الأول للجماعه القادمة من صعدة.

عقب نشر السامعي تغريدة وتصريحات بمغادرة العاصمة لمنطقة مجهولة لم يسميها بسبب التضييق عليه وخلافات حادة وصلت لحد التهديدهات بالتصفية الجسدية خرجت مصادر يمنية لتكشف أن السامعي هدد بالتوجه إلى المناطق المحررة وإعلان إنشقائه عن الحوثي الأمر الذي دفع الجماعه إلى إطلاق حملات تعقب كبيرة إلى محافظة تعز ومناطق أخرى يتوقع وصول السامعي إليها.