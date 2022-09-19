رسميا.. السعودية تعلن عن موعد إجازة اليوم الوطني في المملكة لجميع القطاعات

الرياض - محمد الاطلسي - مع اقتراب موعد الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ92 في الـ23 من سبتمير الحاليّ، يبحث كثيرون عن موعد إجازة اليوم في القطاعات المختلفة بالمملكة.

في ما يلي نقدم إليكم أيام الإجازات المقرَّرة للاحتفال بهذا اليوم. إجازة اليوم الوطني الـ92

اعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موعد الإجازة الرسمية للاحتفال باليوم الوطني الـ92، سيكون يوم الجمعة 27 من صفر 1444، الموافق 23 من سبتمبر 2022، لجميع العاملين في القطاع العام والخاص، وأيضًا المدارس والجامعات.

ويكون هذا اليوم إجازة مدفوعة بكامل الأجر لجميع الموظفين والعاملين بالقطاع العام والخاص، وإذا صادف يوم راحة أسبوعية، فإن العامل يُعوض عنه باليوم الذي يسبقه أو الذي يليه، بحسب الوزارة.

وحال تداخل أيام إجازات الأعياد والمناسبات مع الإجازة السنوية، تمدد الإجازة السنوية بقدر أيام هذه الإجازات.

وإذا تداخلت المناسبة مع الإجازة المرضية، يستحق العامل الأجر الكامل عن أيام هذه الإجازات، دون النظر إلى الأجر المستحق عن أيام الاجازة المرضية.

ويُصادف اليوم الوطني يوم الجمعة، لذا قررت وزارة الموارد البشرية جعل إجازة اليوم الوطني يومي الأربعاء والخميس معًا، 21 و 22من سبتمبر الحاليّ لجميع الموظفين والمدارس والجامعات.

الاحتفال باليوم الوطني السعودي 92 قصة اليوم الوطني السعودي

يوم الوطن الذي أطلق فيه الملك المؤسس -رحمه الله- اسم (المملكة العربية السعودية) على أرجاء البلاد، بعد جهاد استمر اثنين وثلاثين عامًا، أرسى خلاله قواعد هذا البنيان على هدي من كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين -صلى الله عليه وسلم- سائرًا في ذلك على نهج أسلافه من آل سعود.

ونشأت آنذاك دولة فتية تزهو بتطبيق شرع الإسلام، وتصدح بتعاليمه السمحة وقيمه الإنسانية في كل أصقاع الدنيا ناشرةً السلام والخير والدعوة المباركة، باحثةً عن العلم والتطور سائرةً بخطى حثيثة نحو غدٍ أفضل لشعبها وللأمة الإسلامية والعالم أجمع.

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