هل سيشارك الأمير السعودي محمد بن سلمان جنازة الملكة إليزابيث؟ .. مصدر بريطاني يستبعد حضوره لهذا السبب !

الرياض - محمد الاطلسي - استبعد مصدر بالخارجية البريطانية، حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جنازة الملكة إليزابيث المقررة، اليوم الاثنين.

وقال المصدر لرويترز: "لم يعد من المتوقع حضور ولي العهد السعودي جنازة الملكة إليزابيث".

وأضاف المصدر أن "التغيير أجرته السعودية".

وكانت انتقادات كثيرة تعالت، بعد أنباء عن توجه ولي العهد لحضور الجنازة، وأدانت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول، فكرة توجه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى لندن لتقديم واجب العزاء للعائلة الملكية.

ونقلت صحيفة الغارديان عن جنكيز ومدافعين عن حقوق الإنسان قولهم إن "محمد بن سلمان يحاول استخدام الحداد لكسب الشرعية".

وكانت الصحيفة البريطانية نقلت عن مصدر لها أن ولي العهد السعودي سيحل بالمملكة المتحدة، الأحد، لتقديم العزاء للملك تشارلز الثالث، لكنه لن يحضر الجنازة المقررة، الاثنين، وفقا لما نقلته عن مصدر لم تكشف عن هويته.

وقالت الصحيفة إنه لكن لم يكن هناك تأكيد بشأن ما إذا كان محمد بن سلمان سيحضر مراسم جنازة الملكة أم لا.