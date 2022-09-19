البنوك الخاضعة لسيطرتها في خطر .. الكشف عن تحركات حوثية لسرقة أموال ومدخرات اليمنيين

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ن تحركات لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، لسرقة أموال ومدخرات اليمنيين.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بإلغاء الفوائد على الودائع في البنوك الحكومية والتجارية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها يندرج ضمن مخططها الذي دشنته منذ بدء الانقلاب لسرقة أموال ومدخرات اليمنيين، وتدمير ما تبقى من نشاط مصرفي، وتجريف الاقتصاد الوطني، لصالح اقتصادها الموازي.

وأضاف في سلسلة تغريداته أن القطاع المصرفي في اليمن، دفع ولا يزال ثمنا باهضا لممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية وتدخلاتها في السياسات البنكية، واغلاقها عدد من البنوك والمصارف، واعتقال موظفيها، والعبث ببياناتها، ومصادرتها وتجميدها لأموال المودعين، ومنعها تداول العملة الوطنية ومضاربتها بالعملة في السوق السوداء.

وأبدى الوزير الإرياني استغرابه من تصعيد مليشيا الحوثي نهجها التدميري للاقتصاد الوطني، ومساعيها فرض أعباء إضافية على المواطنين والقطاع المصرفي بمناطق سيطرتها، في ظل سريان الهدنة الأممية، والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية.

وطالبت الحكومة الشرعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والامريكي بإعلان موقف واضح من سياسات مليشيا الحوثي التخريبية للهدنة، ومحاولات افراغها من مضامينها، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات المليشيا لوقف استهداف الاقتصاد الوطني، ومفاقمة الأوضاع الإنسانية.