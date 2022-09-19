التحالف العربي يكشف عن عرضه الجديد الذي قدمه للحوثيين ورد المليشيات عليه

الرياض - محمد الاطلسي - كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، عن العرض الجديد الذي قدمه لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال العميد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي، إن التحالف عرض على الحوثيين زيارة أسراهم ولم يجد من المليشيات الحوثية الجدية والعزيمة الصادقة.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي الانقلابية تقدم أولوية ملف الوقود على ملف الأسرى الأكثر إنسانية، مؤكدا أن تعنت الحوثيين في محادثات عمّان الأخيرة أفشل جهود إطلاق جميع أسرى الحرب.

العميد المالكي أكد في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن التحالف يبذل المساعي الحثيثة أمام تعنت الحوثيين لإطلاق جميع الأسرى وجمع شمل العائلات، لافتا إلى أن تعنت الحوثيين بملف الأسرى يتنافى مع القيم الدينية والمبادئ الإنسانية والأعراف القبلية.

وافشلت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران كل المساعي الدولية لتنفيذ بنود الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة مطلع شهر أبريل الماضي، والتي تشمل إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين.

ومنذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ، تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية، ارتكاب الخروقات للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة منذ مطلع نيسان/ابريل الماضي، والتي لم يتحقق منها سوى البنود التي تصب في خانة الحوثيين، فيما تواصل تنصلها عن الوفاء بالتزاماتها حيال بنود الهدنة والتي تأتي في مقدمتها رفع الحصار عن مدينة تعز، وفتح الطرق الرئيسية المؤدية إليها.

وعلى الرغم من مرور خمسة شهور ونصف على دخول هذه الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ برعاية الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية في اليمن ومليشيا الحوثي، إلا انها ما زالت لم تبارح مكانها من حيث الهدف العام، ولم يتحقق منها سوى الجوانب المتعلقة بتحقيق مطالب الحوثيين وفي مقدمتها وقف الغارات الجوية لقوات التحالف العربي على الحوثيين، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية التجارية وكذا السماح بدخول سفن الوقود عبر ميناء الحديدة، وهما اللتان تقعان تحت سيطرة الحوثيين.

وكان من المفترض ان تتم الاستجابة لهذه المطالب الحوثية مقابل التزام مليشيا الحوثي بوعود رفع الحصار عن مدينة تعز، وفتح الطرق الرئيسية المؤدية إليها، غير أن الحوثيين لم يلتزموا بوعودهم، بل واستغلوا الهدنة في التفرغ للاستعداد العسكري واستعراض قواتهم العسكرية في مدينة الحديدة والعاصمة صنعاء، وارتكاب العديد من الخروقات للهدنة بقصفها العنيف للعديد من مناطق محافظة تعز ومحافظة الحديدة.