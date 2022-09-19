السعودية تسعد المقيمين بالإعلان عن الفئة الذي يمكن تسجيلهم في الضمان الاجتماعي المطور .. هل انت منهم ؟

الرياض - محمد الاطلسي - تقدم وزارة الموارد البشرية مساعدات شهرية ضمن البرامج التابعة لها مثل الضمان الاجتماعي المطور والذي يستفيد منه عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية.

وردت وزارة الموارد البشرية على تساؤلات العديد من المقيمين في المملكة عن مدى أحقيتهم في الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي المطور، وفي هذا المقال نوضح لكم ما إذا كان للمقيمين الحق في التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور، بالإضافة إلى أهم الشروط المطلوبة للتسجيل

تسجيل المقيمين في الضمان المطور المقيمين هم الأشخاص المتواجدين في المملكة العربية السعودية من غير المواطنين الحاملين للجنسية، وهناك تساؤلات من العديد من المواطنين عن إمكانية استفادة الأجانب أو المقيمين من التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وحددت وزارة الموارد البشرية بعض فئات المقيمين التي يحق لها الاستفادة من الضمان، ومن هذه الفئات ما يلي:

السيدة الأجنبية المطلقة من زوج سعودي وكذلك زوجة السعودي وأرملته ممن لهم أبناء. الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام الحاملين لبطاقة التنقل

أبناء الأرامل والمطلقات لأم غير سعودية وأب سعودي الجنسية. يجب أن تكون السيدة مقيمة داخل المملكة. يجب كذلك أن تقدم السيدة مستند إثبات الحالة الاجتماعية لها. شروط الضمان الاجتماعي المطور حتى يتم الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور لابد من توافر الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية لإمكانية التسجيل في الضمان والحصول على المعاش الشهري، وهذه الشروط نوضحها لكم في النقاط التالية:

يجب أن يكون المستفيد من الضمان الاجتماعي المطور من المواطنين السعوديين باستثناء الفئات المذكورة أعلاه. يشترط الإقامة الدائمة للمستفيد من الضمان داخل المملكة العربية السعودية.

الحد الأقصى لراتب المستفيد من معاش الضمان هو 1100 ريال سعودي بالنسبة للأشخاص العائلين، أما التابعين فيجب ألا يزيد دخلهم الشهري عن 550 ريال. توضح الموارد البشرية العديد من الإرشادات والتعليمات سواء المتعلقة بالصحة أو بالتعليم ويجب على المستفيد الالتزام بها بشكل كامل.

يجب كذلك التزام مستفيدي الضمان من الخطط التي تعلن عنها وزارة الموارد البشرية لتأهيل وتدريب المواطنين القادرين غلى العمل، وتعد مخالفة هذه الشروط عدم رغبة من المواطن في العمل وبالتالي يسقط حقه في الحصول على معاش الضمان. يجب ألا يكون لدى الشخص المستفيد أي أصول أو عقارات مسجلة باسمه ومرتفعة الثمن.

موعد نزول معاش الضمان أوضحت وزارة الموارد البشرية الموعد الشهري الذي يتم فيه صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور وهو اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ويتم صرف المرتبات عن طريق إيداعها في الحسابات الخاصة بالمستفيدين، وفي حالة تأخر صرف معاش الضمان يمكن للمستفيد أن يقدم اعتراض على التأخير بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية.