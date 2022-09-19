السلطات السعودية تقرر منع استخدام العلم السعودي واستغلاله في هذه الأغراض

الرياض - محمد الاطلسي - العلم السعودي هو رمز الدولة وله قيمة خاصة لما يتضمنه من جملة التوحيد “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، بالإضافة إلى صور القادة ورمز السعودية الشامخ السيفين والنخلة؛ ولذلك تحاول المملكة أن تبعد العلم السعودي عن أي استخدام أو استغلال تجاري.

منع استخدام العلم السعودي في المنتجات التجارية قررت وزارة التجارة السعودية، منع استخدام العلم السعودي على المنتجات التجارية، ويأتي ذلك القرار تزامنا مع قرب الاحتفال باليوم الوطني السعودي 92.

وشددت وزارة التجارة في بيان لها، على منع استخدام العلم السعودي في كل التعاملات التجارية، سواء كانت هدايا أو مطبوعات أو نشرات إعلانية أو حتى سلع ومنتجات، ويطبق هذا القرار على الأفراد والمنشآت.

وأشارت إلى أن هذا الأمر سوف يخضع لرقابة شديدة، ومن يخالف ويحاول استغلال العلم السعودي؛ وقتها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

موعد الاحتفال باليوم الوطني السعودي يذكر أن المملكة العربية السعودية تستعد للاحتفال باليوم الوطني السعودي 92، والذي يوافق يوم 23 سبتمبر الجاري.

وربما جاء قرار منع استخدام العلم السعودي للأغراض التجارية ليرفع من الروح المعنوية للشعب السعودي، ويعلم النشء الجديد أن العلم السعودي أسمى من ذلك بكثير.