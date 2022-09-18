تفاصيل واردة من اليمن عن العرض السعودي الجديد الذي تم رفضه من قبل حكومة صنعاء؟

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت صنعاء، الاحد، رفضها عرض سعودي بشأن تبادل الاسرى.

يأتي ذلك في وقت تحاول فيه السعودية تجميد عمليات التبادل المحلية وعرقلة الدولية.

وقال عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة الاسرى بوفد صنعاء إن السعودية طرحت عرض يتعلق بعملية تبادل تشمل الاسرى السعوديين وكبار القادة فقط وهو ما رفضته صنعاء ، مؤكدا بانه تم ابلاغ الأمم المتحدة برفضهم للانتقائية ومطالبتهم بتنفيذ الاتفاق كاملا.

واشار المرتضى بتصريح صحفي إلى استمرار التحالف بالتعنت للسير في اجراءات الصفقة التي تم توقيعها في شهر مارس وتتضمن تبادل اكثر من 2200 اسير من الطرفين.