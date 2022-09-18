ورد الآن : مقتل 8 جنود وجرح العشرات في اليمن بينهم قائد عسكري رفيع في معارك وادي عومران بأبين

الرياض - محمد الاطلسي - قتل ثمانية جنود على الاقل وجرح العشرات بينهم قائد عسكري رفيع ، اليوم الأحد في معركة تطهير وادي عومران من العناصر المسلحة في محافظة ابين جنوبي اليمن. واكدت مصادر ان عبوة ناسفة انفجرت اثناء اقتحام القوات المشتركة معسكر عومران ما ادى الى اصابة القائد الخضر حمصان ورفاقه.

يأتي هذا في وقت افادت مصادر ان عناصر التنظيم غادرت معسكر عومران على وقع الضربات الجوية وتقدم القوات المشتركة. وقال مواطنون في قرى تقع خلف الوادي أن أطقم وسيارات ودراجات نارية تابعة للتنظيم أنسحبت فجراً وحتى الصباح من المعسكر عقب تقدم للقوات المشتركة إلى داخل الشعاب التي يتحصن فيها التنظيم. واكد المواطنون أن أطقم التنظيم مرت في قراهم هاربة من المعارك في طريقها الى مناطق حدودية بين شبوة وابين.

ومنذ المساء شنت مدفعية القوات المشتركة قصفا مكثفا على أخر مواقع التنظيم في شعاب عومران ونفذت هجوم لاحقا وتقدمت باتجاه مواقع التنظيم التي فرت باتجاه حطيب شبوة. إلى ذلك أعلنت قناة عدن المستقلة التابعة للإنتقالي ان القوات المشتركة قامت بعملية التفاف على معسكر عومران ونجحت في السيطرة عليه وتقدمت باتجاه مديرية المحفد لتأمينها.