الرئيس ‘‘رشاد العليمي’’ يغادر ‘‘المانيا’’ إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرياض - محمد الاطلسي - توجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، اليوم الاحد، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.

جاء ذلك عقب زيارة رسمية لجمهورية المانيا الاتحادية استغرقت عدة ايام، برفقة مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك.

وأجرى العليمي خلال الزيارة لقاءات مع القادة الالمان، ومباحثات حول مستجدات الوضع اليمني والجهود الدولية والاقليمية لتخفيف المعاناة الانسانية، وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

وأعرب العليمي، خلال مغادرة مطار برلين، عن ثقته في ان تفتح هذه الزيارة افاقا ارحب لتطور ونماء التعاون الثنائي لخدمة مصالح الشعبين الصديقين.