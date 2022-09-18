السلطات السعودية تحذر مواطنيها من العبث بالعلم السعودي في الاحتفال باليوم الوطني وهذه عقوبة من يخالف !

الرياض - محمد الاطلسي - مع اقتراب الاحتفال باليوم الوطني السعودي 2022 تشدد المملكة العربية السعودية على اتباع القوانين والتعليمات المتبعة في يوم الاحتفال باليوم الوطني السعودي 2022، وتوقيع الغرامات على المخالفين، جاء من بين هذه التعليمات التشديد بعدم العبث وإساءة استخدام علم المملكة العربية السعودية في هذا اليوم.

قال المستشار القانوني أحمد المحيميد، إن عقوبة من يسيء استخدام العلم السعودي الغرامة 3 آلاف ريال والسجن لمدة عام، وتابع خلال لقائه في قناة «الإخبارية» أن المادة 20 من القانون السعودي الخاص بالعلم السعودي ينوه إلى «من يهين عام الدولة أو شعارها الوطني أو راية التوحيد بأن يعاقب غرامة 3 آلاف ريال والسجن لمدة عام».

وشدد على أنه يرغب من الشباب اتباع التعليمات في ذلك اليوم والأنظمة والقوانين التي ينص عليها الدستور السعودي، واحترام العلم واليوم الوطني لأنه بمثابة التحدث عن انتماء ووطنية السعودي في هذا اليوم التاريخي، وفي وقت سابق، أكدت وزارة التجارة على منع استخدام علم الدولة وشعارها “لفظ الجلالة وكلمة التوحيد” وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم على المنتجات التجارية في كافة الأوقات بما فيها اليوم الوطني.

وتحتفل المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر من كل عام بذكرى اليوم الوطني والذي يوثق ذكرى إعلان الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود توحيد المملكة وذلك عام 1932 الموافق جمادى الأولى 1351 هـ، وتغيير اسمها من مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية.

إجازة اليوم الوطني 92 وقد اعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية موعد إجازة اليوم الوطني 92، حيث سيوافق اليوم الوطني السعودي 92 هذا العام يوم الجمعة 27 من صفر 1444، الموافق 23 من سبتمبر 2022.

وسيكون موعد إجازة اليوم الوطني 92 لطلاب المدارس والجامعات يومي الأربعاء والخميس 25/02/1444 الموافق 21 و22 من سبتمبر 2022، وذلك لأن يوم الجمعة هو عطلة رسمية في المملكة.