فتاة إيرانية حسناء احتجزوها وعذبوها بوحشية حتى الموت لأنها رفضت هذا الامر !

الرياض - محمد الاطلسي - أطلقت قوات الأمن الإيرانية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين غاضبين كانوا ينددون بحادث وفاة شابة تحت التعذيب بعد أن احتجزتها "شرطة الأخلاق".

ويوم أمس أعلن التلفزيون الإيراني وفاة مهسا أميني- 22 عاما بعد أيام من توقيفها من قبل وحدة الشرطة المكلفة بفرض قواعد اللباس الصارمة على النساء بما في ذلك الحجاب.

وافادت وكالة فارس للأنباء أن عددا من الذين شاركوا في مراسم تشييع الجثمان في مدينة ساغيز ، شمال غربي إيران، رددوا هتافات تطالب بالتحقيق في الحادثة

وأضافت أن "المتظاهرين تجمعوا بعد ذلك أمام مكتب المحافظ ورددوا مزيدا من الشعارات لكنهم تفرقوا عندما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع".