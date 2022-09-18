تمويل سلفة 5000 ريال للمواطنين بدون كفيل أو تحويل راتب في السعودية .. اليكم الشروط للحصول عليها!

الرياض - محمد الاطلسي - تعتبر منصة سلفة هي الحل الأمثل للحصول علي تمويل بدون تحويل راتب بشكل فوري وسريع، حيث تقدم المنصة تمويلا شخصيا سريعا بقيمة 5000 ريال سعودي للمواطنين في المملكة العربية السعودية.

ويأتي ذلك في ظل غلاء المعيشة والأسعار المرتفعة التي يعاني العالم منها في وقتنا الحالي، وتقوم منصة سلفة بتقديم التمويل الشخصي مما يساعد المواطنون علي بدء المشاريع الصغيرة في المملكة وتساعدهم في تجاوز أعباء الحياة المختلفة، ومن أهم ما يميز منصة سلفة بأن جميع تعاملاتها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

منصة سلفة تمويل شخصي سريع يقدم بنك سلفة العديد من القروض التمويلية مما يساعد المواطنون في إنشاء المشروعات الصغيرة، وذلك بهدف تقليل البطالة، كما يعتبر من أهم تلك القروض تمويل الشخصي سريع وفوري دون حاجة لتحويل الراتب من 1000 إلى 5000 ريال سعودي، حيث يقدم البنك العديد من التسهيلات والتمويلات الميسرة، وتعد سلفة 5000 ريال سعودي أهم ما يبحث عنه المواطنون في منصة سلفة بشكل مستمر.

خطوات الحصول علي سلفة 5000 ريال وعن خطوات التسجيل في منصة سلفة للحصول على تمويل شخصي يكون ذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

في البداية قم بالدخول الي منصة سلفة الإلكترونية من خلال الرابط. بعد ذلك الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد على منصة سلفة. بعد ذلك سيظهر أمامك مجموعة من خيارات قم بالضغط على تمويل شخصي. إدخال البيانات المطلوبة أمامك ( الاسم، رقم الهاتف، رقم الهوية، البريد الإلكتروني). تحديد قيمة التمويل الشخصي الذي تريد الحصول عليه من منصة سلفة. رفع المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على التمويل. قم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة، والتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها. وأخيرا الضغط على أيقونة تقديم طلب التمويل. تقوم منصة سلفة بمراجعة البيانات التي تم تسجيلها، والتأكد من صحة هذه البيانات، مع الأخذ في الاعتبار أن مدة مراجعة الطلب لا تستغرق سوى 24 ساعة فقط، بعد ذلك تقوم المنصة بإرسال رسالة نصية على جهازك المحمول بقبول طلب التمويل أو رفض الطلب مع ذكر سبب الرفض.

شروط تمويل شخصي من بنك سلفة يشترط أن يكون المتقدم للحصول على التمويل الشخصي يحمل الجنسية السعودية. ألا يقل عمر المتقدم عن 23 عاما ولا يزيد عمره عن 60 عاما. ألا يقل مده عمل المتقدم في القطاع الحكومي عن ثلاثة أشهر، وفي القطاع الخاص عن ستة أشهر. كما يتطلب ألا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 5000 ريال سعودي. مميزات التمويل الشخصي من بنك سلفة يعتبر بنك سلفة من أهم وأكبر البنوك السعودية وذلك لأنه يقدم العديد من التمويلات المختلفة بشروط ميسرة، ومن أهم المميزات كما يلي:

يتميز البنك بأن جميع التمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ان التمويلات فورية وسريعة. لا يشترط تحويل الراتب أو وجود كفيل. كما يتميز البنك بوجود أطول فترة سدادا للتمويلات. أهم البنوك التي تتعامل معها منصة سلفة بنك السعودية للاستثمار. البنك الأهلي. بنك الرياض. البنك العربي. بنك البلاد. البنوك السعودي الفرنسي.