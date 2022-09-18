الريال السعودي والدولار يصعدان مجدداً في اليمن وسط تراجع سعر العملة الوطنية.. أسعار الصرف

الرياض - محمد الاطلسي - سجل سعر صرف الدولار الامريكي والريال السعودي صعودا جديدا مقابل الريال اليمني وحسب مصادر مصرفية واقتصادية، فقد سجل سعر صرف الدولار الامريكي في العاصمة عدن والمناطق المحرر، للشراء 1140 وللبيع 1155 ريالا يمنيا.

فيما سجل سعر صرف الريال السعودي في المناطق المحررة، للشراء 303 وللبيع 305 ريالا يمنيا.

وفي صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، سجل سعر صرف الدولار الامريكي للشراء 558,5 وللبيع 560 ، فيما سجل الريال السعودي للشراء148,3 وللبيع148,6 ريالا يمنيا.